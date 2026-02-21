El mundo celebra el Día Internacional de la Lengua Materna

La Habana.- El mundo festeja hoy el Día Internacional de la Lengua Materna, instaurado con el objetivo de preservar los idiomas y dialectos originarios de cada país.

La celebración fue propuesta por Bangladesh y aprobada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 1999.

Según registros sobre el tema, se conmemora a nivel mundial desde el año 2000, cuando el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, apoyó la iniciativa en su discurso.

Pese a la importancia de preservar la diversidad de lenguas y dialectos, muchos de ellos están en peligro de desaparecer, lo cual coloca en una situación de riesgo a la cultura de los pueblos, su identidad, valores y tradiciones.

En aras de contrarrestar dicha problemática, se prevé incorporar en el futuro algunos de ellos a los sistemas educativos o a través de los medios tecnológicos disponibles en la actualidad.