23 de febrero de 2026
Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

El mundo celebra el Día Internacional de la Lengua Materna

Prensa Latina (PL)
Día Internacional de la Lengua Materna

La Habana.- El mundo festeja hoy el Día Internacional de la Lengua Materna, instaurado con el objetivo de preservar los idiomas y dialectos originarios de cada país.

La celebración fue propuesta por Bangladesh y aprobada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 1999.

Según registros sobre el tema, se conmemora a nivel mundial desde el año 2000, cuando el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, apoyó la iniciativa en su discurso.

Pese a la importancia de preservar la diversidad de lenguas y dialectos, muchos de ellos están en peligro de desaparecer, lo cual coloca en una situación de riesgo a la cultura de los pueblos, su identidad, valores y tradiciones.

En aras de contrarrestar dicha problemática, se prevé incorporar en el futuro algunos de ellos a los sistemas educativos o a través de los medios tecnológicos disponibles en la actualidad.

