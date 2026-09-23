Díaz-Canel en “Criterio Compartido”: Producir más, enfrentar la crisis energética y transformar sin abandonar el socialismo

La Habana.- En el estreno de Criterio Compartido, por Radio Rebelde, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abordó las transformaciones económicas y sociales y respondió a interrogantes sobre producción, energía, mercado, actores no estatales y el rumbo socialista del país.

El espacio, conducido por la periodista Bárbara Betancourt, incorpora llamadas y opiniones de la población y prevé convertir esos planteamientos en temas de próximas emisiones. El programa fue anunciado como quincenal y orientado al diálogo y la participación ciudadana.

“El país tiene que producir”

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de aumentar la producción nacional. Díaz-Canel explicó que las transformaciones buscan flexibilizar reglas que limitaban a los productores y aprovechar las capacidades de empresas estatales, cooperativas, mipymes, trabajadores por cuenta propia, inversión extranjera y nuevas fórmulas de asociación.

El Presidente resumió el propósito con una frase directa: “¿Para qué estamos haciendo estas cosas? Para que se produzca más. Para que haya más empleo. Para que la gente viva mejor”. Añadió que una economía capaz de producir es indispensable para sostener las conquistas sociales: “No podemos estar hablando de justicia social si no tenemos una economía que apoye esa justicia social”.

“En Cuba hace más de 9 meses que no entra un barco de combustible”

La situación energética estuvo entre los asuntos señalados en la conversación, en un contexto marcado por las restricciones de combustible y las afectaciones eléctricas. Este titular, incluido entre los temas indicados para el programa, pone el foco en la dimensión que ha alcanzado la escasez de combustibles y su impacto transversal sobre la economía y la vida cotidiana.

“No vamos hacia el capitalismo”

Díaz-Canel dedicó una parte importante del intercambio a responder las dudas sobre la ampliación del mercado y del sector no estatal. Según explicó, incorporar mecanismos de mercado, inversión extranjera o actores privados no supone abandonar el socialismo.

“Aunque haya privado, aunque haya mercado, aunque haya inversión extranjera, el que manda es el pueblo a través de sus instituciones”, afirmó. También sostuvo: “El mercado es una herramienta y no un amo como es el capitalismo”. Según su explicación, las señales del mercado serán tomadas en cuenta dentro de la planificación y bajo la regulación del Estado.

El mandatario defendió además fórmulas de cooperación entre empresas estatales y actores no estatales, incluso empresas mixtas, como mecanismos para aprovechar capacidades existentes y elevar la producción. Señaló que estas transformaciones deben desarrollarse “con un control” y respondiendo a los intereses de la población.

Participación y control popular

Otro punto relevante fue el papel atribuido a la ciudadanía y a las instituciones en el control de las transformaciones. Díaz-Canel relacionó las ilegalidades y la evasión fiscal no solo con quienes las cometen, sino también con las deficiencias de las instituciones responsables de fiscalizar.

“Cada vez que hay un hecho que se manifiesta o se refleja en el sector no estatal es porque la institución estatal correspondiente no jugó el papel que tenía que jugar de control”, expresó. También insistió en la ética de los cuadros y en la necesidad de evitar que la apertura de nuevos espacios económicos derive en corrupción.

La voz de los oyentes también entró al debate. Entre los planteamientos recogidos aparecen reclamos por un mayor control sobre el cumplimiento en los territorios de las orientaciones nacionales y el caso de una ciudadana que asegura llevar más de diez años solicitando tierras sin cultivar para producir alimentos mediante permacultura. El programa informó que las llamadas y mensajes conformarán un banco de temas para próximas emisiones.

Díaz-Canel reconoció que muchos asuntos requieren explicaciones más extensas y propuso dedicar futuras emisiones a profundizar en ellos: “Podamos hacer programas donde nos dediquemos a cada uno de estos temas. Con más detenimiento”.

El resultado tiene que verse “en el plato, en la farmacia, en el hospital”

El mandatario reconoció que la población evaluará las transformaciones por sus efectos concretos en la vida cotidiana.

“Hasta que no veamos en el plato de la mesa, en la farmacia, en el hospital el resultado de las transformaciones, no va a haber satisfacción”.

Resumió el propósito económico de las medidas en tres conceptos:

“Más producción, más empleo y más salario”.

Y señaló que disponer de más alimentos, servicios, ropa, zapatos, medicamentos y materiales de construcción exige primero recuperar la producción:

“Pero hay que producirlo. Tenemos que producirlo”.

Protección a los más vulnerables

El Presidente sostuvo que cualquier transformación económica debe tener una dimensión social y evitar que aumenten las desigualdades.

“Cualquier transformación que vayamos a aplicar tiene, ante todo, que tener una visión hacia lo social y tiene que evitar que se incrementen las desigualdades”.

Destacó especialmente la situación de jubilados y personas vulnerables y explicó que las medidas incluyen subsidios diferenciados, tratamientos específicos y un fondo para el desarrollo social.

Transición energética: 21,4 % de la generación ya procede de renovables

Díaz-Canel dedicó una parte extensa del programa a la transición energética. Informó que hasta la fecha se habían instalado “1.418 MW en 144 parques fotovoltaicos” y que el país debía cerrar el año con más de 1.500 MW”

Según los datos expuestos durante el programa, las fuentes renovables representan ya “el 21,4 % de la generación eléctrica nacional”.

También detalló la instalación de sistemas fotovoltaicos en policlínicos, hospitales, hogares maternos, hogares de ancianos y otras instalaciones, además de proyectos para independizar progresivamente el bombeo de agua del Sistema Eléctrico Nacional.

Díaz-Canel responde a Trump: “La libertad de Cuba llegó el 1 de enero de 1959”

Al cierre del programa, Díaz-Canel respondió a las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump sobre Cuba. Calificó su intervención de “totalmente arrogante, prepotente, injerencista” y afirmó que expresa “ese pensamiento genocida, criminal y de desprecio que hay hacia Cuba, hacia el pueblo cubano”.

Para el mandatario cubano, las declaraciones muestran nuevamente “las fauces de ese imperio y su desprecio hacia los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular hacia Cuba y hacia la Revolución Cubana por lo que representa”.

Díaz-Canel sostuvo además que Washington intenta presentar a Cuba como un Estado fallido para eludir su responsabilidad sobre las consecuencias del bloqueo: “Siempre está el tratar de ponerle el Estado fallido para quitarse la culpa del genocidio que cometen con ese bloqueo recrudecido y prolongado”.

Y cerró con un mensaje directo al Gobierno estadounidense:

“La libertad de Cuba llegó el 1 de enero de 1959 con esa Revolución y esa libertad no la vamos a perder, la vamos a defender”.

“Cada voz en Cuba importa”

El presidente defendió el nuevo espacio radial como un mecanismo para escuchar directamente las preocupaciones de la población y aseguró que todas las llamadas y planteamientos recibidos serán procesados, incluso aquellos que no pudieron salir al aire.

“Estimula mucho que la gente con confianza nos haga llegar sus criterios, sus planteamientos. Y ratifico que todos van a ser atendidos”.

Al despedirse, resumió uno de los principios que pretende marcar el programa:

“Cada voz en Cuba importa”.

Las llamadas: precios, jubilaciones, tierra, control y combustible

Uno de los momentos centrales de la emisión fue la participación directa de oyentes de distintos territorios, que plantearon preocupaciones sobre la aplicación de las medidas, el costo de la vida, la situación de los jubilados, la producción de alimentos y la crisis energética.

Mayor control en los municipios: Un oyente de Cienfuegos llamó la atención sobre la distancia que en ocasiones existe entre las orientaciones nacionales y su ejecución en los territorios. Reclamó mayor control para garantizar que las decisiones adoptadas a nivel central se cumplan efectivamente en la base.

Una tierra solicitada desde hace más de diez años: Natalia Caridad Quintana López explicó que lleva más de una década solicitando una tierra sin cultivar en Arroyo Naranjo para producir alimentos. Señaló que, pese a existir una evaluación favorable del Ministerio de la Agricultura, la tierra no le había sido entregada. Explicó además que forma parte de una red de “101 patios y espacios productivos gestionados por mujeres” y pidió conocer si las nuevas medidas permitirán finalmente resolver su caso.

Díaz-Canel respondió directamente:

“Se te va a dar respuesta de tu tierra y yo creo que sí que hay que darte la tierra porque además estamos agilizando las entregas de tierra”.

“Los salarios y la chequera no dan para vivir”: Pedro Rodríguez Martínez, desde Contramaestre, puso el foco en la inflación y el incremento de los precios. Explicó que productos básicos como el aceite alcanzan precios de entre 3.600 y 5.000 pesos y preguntó cuánto tiempo tendrá que esperar la población para que mejore esa situación.

“Los salarios y la chequera no dan para vivir”, afirmó.

La situación de los adultos mayores: Juana Pérez, jubilada de 88 años residente en La Habana, relató las dificultades para cubrir sus necesidades con una pensión de 2.000 pesos y pidió que las nuevas medidas tengan especialmente en cuenta a las personas mayores.

“Yo creo que es necesario, importante y urgente que se mire el caso de las personas mayores”, señaló.

¿Puede cuba recibir combustible de países amigos?

Otro oyente preguntó directamente al Presidente si existían posibilidades de recibir combustible desde países amigos y si el Gobierno había realizado gestiones en ese sentido. La pregunta estuvo acompañada de una valoración crítica del discurso de Trump ante Naciones Unidas y de una expresión de respaldo a la defensa del país.

Díaz-Canel respondió:

“Hemos hecho gestiones de todo tipo para el combustible y no llega combustible de ningún lugar del mundo”.

Y añadió:

“Las medidas de recrudecimiento del bloqueo energético hacia Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos se han extraterritorializado con la segunda orden ejecutiva de la administración Trump y realmente, por muchos intentos que hemos hecho, no lo hemos podido lograr”.

Las llamadas dejaron así sobre la mesa varios de los problemas más inmediatos que atraviesan la vida cotidiana: “precios, salarios y pensiones, alimentación, acceso a la tierra, funcionamiento de los municipios y disponibilidad de combustible”. El Presidente aseguró que tanto las llamadas emitidas como las que no pudieron salir al aire serían transcritas, organizadas y entregadas para su atención y seguimiento.

En audio, el podcast

(Con información de Radio Rebelde)