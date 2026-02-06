Más de 120 organizaciones lanzan movimiento contra el bloqueo a Cuba

La Habana.- Más de 120 organizaciones y movimientos juveniles de 61 países lanzaron el movimiento internacional “Todas las Voces por Cuba”, una campaña permanente de solidaridad y denuncia contra el bloqueo de Estados Unidos, trascendió hoy.

El lanzamiento se realizó durante un Encuentro Juvenil Internacional de Solidaridad con Cuba, encabezado por la Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez.

La iniciativa busca coordinar y viralizar acciones a nivel global para “romper el bloqueo mediático” que intenta silenciar los efectos de la asfixia económica sobre las familias cubanas, reportó el diario Juventud Rebelde.

El movimiento congrega un amplio espectro de fuerzas juveniles de todos los continentes: 55 organizaciones de 19 países de América Latina y el Caribe; 12 de ocho naciones africanas; siete del Medio Oriente; 11 de Asia y Oceanía; 35 de Europa y Canadá; e incluso tres organizaciones con base en los propios Estados Unidos.

Entre las entidades participantes destacan la Federación Mundial de Juventudes Democráticas y el Organismo Internacional de Juventudes para Iberoamérica.

Los participantes analizaron y condenaron unánimemente la reciente orden ejecutiva de la administración de Donald Trump, del 29 de enero de 2026, que declara a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” e impone un bloqueo total a los suministros de combustible.

Se enfatizó que en un país que destina más del 70 por ciento de su Producto Interno Bruto servicios sociales gratuitos, la carencia de combustible atenta directamente contra la vida y el bienestar de la población, demostrando el carácter ilegal e inmoral de la medida.

Los jóvenes también condenaron la agresión estadounidense contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El plan de acción de “Todas las Voces por Cuba” incluye la viralización de contenidos que muestren la realidad de la isla, la denuncia sistemática de cada nueva medida agresiva y la movilización pública.