Federación de periodistas latinoamericanos está con Cuba

Prensa Latina (PL)
Buenos Aires.- La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) afirmó hoy que «Cuba no está sola», y expresó su apoyo al pueblo del país caribeño ante la intensificada agresión económica y bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump.

En una declaración firmada por su presidente, el periodista argentino Juan Carlos Caamaño, y su secretario general, el puertorriqueño Nelson Castillo, la Felap condena en duros términos el endurecido bloqueo contra el vecino país insular.

Igualmente, repudia «la política de amenazas e intento de ahogo definitivo con que Estados Unidos anticipa, de manera gradual y sostenida, acabar la resistencia revolucionaria de un pueblo defensor de su soberanía y autodeterminación».

En su nota solidaria, la federación de periodistas asevera que «Cuba no está sola frente a una potencia líder en crímenes de lesa humanidad».

Desde Argentina crecen las voces y acciones de respaldo al pueblo cubano que atraviesa una crisis de desabastecimiento por la acrecentada guerra económica de Washington que amenaza a otros Estados para evitar que le suministren petróleo.

Centralizada por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, MASCuba, y su principal referente, la Casa de la Amistad en Buenos Aires, se gesta una campaña para recolectar fondos y con ellos adquirir paneles solares, insumos médicos, medicinas y alimentos.

A esta campaña se han sumado más de medio centenar de organizaciones y personalidades del país, desde el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel hasta centrales sindicales, agrupaciones barriales, de cubanos residentes en Argentina y defensoras de los derechos humanos.

