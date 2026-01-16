La Habana.- Desde la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se realiza el homenaje póstumo del pueblo de Cuba a los 32 combatientes caídos en cumplimiento del deber durante la agresión de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, se reporta una atmósfera de profundo dolor y solemne respeto.
Cuba rinde masivo y solemne homenaje a sus 32 héroes caídos en Venezuela (Video)
