16 de enero de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Cuba rinde masivo y solemne homenaje a sus 32 héroes caídos en Venezuela (Video)

Canal Caribe01 minutos
Cuba rinde masivo y solemne homenaje a sus 32 héroes caídos en Venezuela

La Habana.- Desde la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se realiza el homenaje póstumo del pueblo de Cuba a los 32 combatientes caídos en cumplimiento del deber durante la agresión de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, se reporta una atmósfera de profundo dolor y solemne respeto.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas