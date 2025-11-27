Cuba recuerda el fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina

La Habana.- Estudiantes cubanos se reunieron hoy en la escalinata de la Universidad de La Habana para rendir homenaje a la memoria de los ocho estudiantes de medicina fusilados por el colonialismo español.

El acto contó con la presencia del presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel, otros miembros del Buró Político y representantes de las organizaciones de masa y sociales, así como estudiantes que cursan la carrera de ciencias médicas, quienes marcharon desde la casa de altos estudios hasta el monumento erigido en el malecón habanero.

«El 27 de noviembre de 1871, hace 154 años, ocho estudiantes de medicina fueron arrancados de la vida por acusaciones falsas, privados de un futuro prometedor, de sus nobles aspiraciones y del simple derecho a vivir, en un crimen que ensombreció a nuestra isla», expresó en las palabras centrales Thalía Morell, a nombre de la Federación Estudiantil Universitaria.

La conmemoración ratifica que aquellos jóvenes injustamente acusados son ejemplo de dignidad y se mantienen vivos en el corazón de las actuales generaciones.

Asimismo constituye una lección histórica y la reafirmación a los principios de la sociedad cubana, subrayando su permanente compromiso con el legado histórico y la formación de valores patrióticos en la juventud.