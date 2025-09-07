Cuba recuerda al reverendo Lucius Walker a 15 años de su partida física

La Habana.- A 15 años de la desaparición física del reverendo Lucius Walker, el pueblo de Cuba lo recuerda como un hermano consagrado al bienestar de los humildes.

El soldado contra las desigualdades falleció el 7 de septiembre de 2010, a la edad de 80 años, víctima de un infarto masivo.

Notable amigo de la nación cubana, Walker impulsó 21 Caravanas de Amistad, desde 1992 hasta su deceso, organizadas por Pastores por la Paz, como forma de esquivar el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto a la isla por el gobierno estadounidense.

También se le reconoce su incansable batalla a favor de la libertad de Los Cinco luchadores antiterroristas cubanos entonces presos en Estados Unidos.

Fue uno de los gestores de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, creada en 1967; así como Secretario General Asociado del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos.

Walker se destacó en todos los ámbitos por la defensa de la Revolución Cubana, haciéndola suya desde los primeros momentos porque no fue solo un pastor por la paz, sino un hombre que abrazó sólidamente la causa por un mundo mejor.