Cuba reafirma política de tolerancia cero contra las drogas

Entre 2024 y lo que va de 2025, las autoridades cubanas frustraron 72 intentos de introducir drogas –marihuana, cocaína, metanfetamina y cannabinoides sintéticos– provenientes de 11 países.

Cuba refuerza sus mecanismos de prevención y enfrentamiento al uso y tráfico ilícito de drogas, manteniendo una política de tolerancia cero y el compromiso de impedir que el país sea empleado como depósito, tránsito o destino de estupefacientes.

En ese sentido, expresó en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Drogas, que la implementación eficaz de esta política, sustentada en un enfoque preventivo, ha permitido que Cuba no sea productora ni ruta de trasiego, pese al complejo escenario internacional y al incremento global de sustancias sintéticas de alta peligrosidad.

Destacó que la presencia de drogas ilícitas en el territorio nacional continúa siendo limitada, y aun cuando el bloqueo impuesto por Estados Unidos restringe el acceso a tecnologías y recursos financieros necesarios para fortalecer la detección, se cuenta con los medios para realizarla oportunamente.

El Ministro subrayó que la respuesta nacional se basa también en la articulación de instituciones, organizaciones de masas y actores sociales, y mencionó que la Comisión Nacional de Drogas –creada en 1989, reestructurada en 1998 y presidida por el Minjus– dispone de normas complementarias y bases metodológicas para la elaboración de planes de enfrentamiento y prevención.

Silvera Martínez explicó que la Comisión ha desarrollado un programa de visitas de control y análisis a casi todas las provincias, así como intercambios regionales que permiten evaluar prácticas de trabajo y perfeccionar la organización de los subgrupos. Paralelamente, se impulsa un conjunto de acciones comunicacionales sostenidas, que incluyen espacios televisivos, encuentros comunitarios y videoconferencias dirigidas a estudiantes, trabajadores y población en general, con el objetivo de socializar conocimientos, visibilizar riesgos y promover el rechazo al consumo y al tráfico de drogas.

El Ministro afirmó que la estrategia nacional se sustenta en dos líneas esenciales: el enfrentamiento penal a quienes cometen delitos vinculados al tráfico ilícito y la prevención social, orientada a formar una cultura de responsabilidad y rechazo al consumo.

Comentó que el propósito central es impedir que el uso indebido de drogas se convierta en un fenómeno social, proteger la salud de las personas y preservar la seguridad del país, y aseguró que Cuba continuará fortaleciendo su política de prevención, enfrentamiento y cooperación, pese a los desafíos que impone la expansión de nuevas sustancias en el escenario internacional.

MÁS DE 70 INTENTOS FRUSTRADOS DE INTRODUCCIÓN DE DROGAS EN UN AÑO

El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), advirtió sobre el complejo escenario internacional que rodea hoy la lucha contra este flagelo y su impacto directo en Cuba.

Según explicó, la expansión y diversificación de nuevas sustancias, junto al accionar de carteles internacionales y el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, configuran un entorno que amenaza la estabilidad.

Poey Guerra reiteró que Cuba no es país productor ni almacén de drogas, pero continúa recibiendo los efectos de operaciones desarrolladas desde el exterior, en las cuales individuos y grupos organizan intentos de introducción de sustancias por diferentes vías, destacando que el arribo de paquetes arrojados o abandonados en aguas cercanas a la Isla constituye hoy una de las principales fuentes de droga en el territorio.

Las autoridades también registran riesgos asociados a la posible captación de parte de esas sustancias por individuos que buscan colocarlas en el mercado interno y el tráfico ilícito con énfasis en drogas sintéticas o el «químico», mayoritariamente procedentes de Estados Unidos.

Por otra parte, destacó las nuevas modalidades de intento de inserción de drogas en el país, entre ellas el uso de lanchas rápidas, la combinación de métodos tradicionales por la frontera aérea con otros más sofisticados empleando pasajeros y equipajes, y la participación de cubanos y extranjeros radicados fuera del territorio nacional.

En respuesta a este escenario, el Minint ha reforzado la preparación de sus fuerzas, el empleo de la ciencia, la tecnología y la innovación y las acciones de prevención, además de perfeccionar métodos de laboratorio que han permitido identificar 41 nuevas formulaciones de drogas sintéticas detectadas en el país, la mayoría con origen en Estados Unidos.

CUBA NO CONSTITUYE DESTINO, TRÁNSITO NI ALMACÉN DE DROGAS

De igual forma, el primer coronel Yvey Daniel Carballo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Minint, subrayó que la ubicación geográfica de Cuba la inserta en una de las rutas internacionales más activas del narcotráfico, que conecta las zonas de producción en Sudamérica con el principal mercado consumidor en Estados Unidos.

No obstante –insistió– el país no constituye destino, tránsito ni almacén de drogas, resultado de la voluntad política de sostener una política de tolerancia cero.

En el escenario actual, explicó, las tropas enfrentan un incremento del arribo de paquetes de droga a las costas cubanas, recalos que son consecuencia de operaciones de narcotráfico frustradas en aguas cercanas, cuyos cargamentos derivan hacia la Isla por efecto de las corrientes y vientos.

Carballo Pérez señaló que estos hechos pueden presentarse en cualquier punto de los 5 746 kilómetros de litoral cubano, lo cual exige una respuesta constante, coordinada y en la que la población costera desempeña un rol esencial al notificar hallazgos y apoyar las operaciones.

Como ejemplo, mencionó el aseguramiento, tras el reciente paso del huracán Melissa por el oriente del país, de 792,5 kilogramos de marihuana y 12,25 kilogramos de cocaína en la costa norte de Guantánamo.

Precisó que, además de los recalos, en los últimos años se han capturado 14 lanchas rápidas y 39 narcotraficantes, con un total de 4 487 kilogramos de droga asociados a esas operaciones.

Carballo Pérez destacó que la actuación de las Tropas Guardafronteras se rige por el respeto estricto al marco legal marítimo y a las convenciones internacionales suscritas por Cuba, y enfatizó que todas las operaciones se ejecutan sin causar pérdida de vidas humanas, incluso en el enfrentamiento a lanchas rápidas empleadas por traficantes.

Por: Susana Antón Rodriguez / Granma.cu | Foto: Dunia Álvarez Palacios