Cuba ratifica histórica solidaridad con Palestina el Día de la Tierra de esa nación

La Habana.- «En el Día de la Tierra Palestina, ratificamos la histórica solidaridad de Cuba con la justa causa de un pueblo que ha sido despojado de sus tierras de forma ilegal, violenta y sostenida por el genocida gobierno de Israel», señaló en su cuenta en X el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra», reseñó el mandatario cubano, al referirse a la histórica frase pronunciada por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Asimismo Esteban Lazo Hernández, presidente de Asamblea Nacional Cuba, señaló que: «en el Día de la Tierra Palestina, ratificamos la histórica solidaridad con la causa del pueblo palestino. Como dijo Fidel: «Jamás la causa palestina pareció más justa que en el contraste con la brutalidad repulsiva de sus adversarios»».

Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, también reiteró el apoyo de la Mayor de las Antillas a la causa Palestina, en medio de la crisis que enfrenta esa nación tras la agresión militar que mantiene Israel de forma arbitraria contra su pueblo.

«En el Día de la Tierra Palestina, reiteramos nuestra denuncia al genocidio israelí contra el pueblo palestino, principalmente en Gaza, donde más de 72 000 palestinos han sido asesinados y más de 170 00 resultaron heridos.

«Israel, la potencia ocupante, continúa limitando la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y el trabajo de UNRWA, y usurpando territorios palestinos. Urge el reconocimiento internacional de un Estado palestino independiente, con fronteras anteriores a 1967, con capital en Jerusalén Oriental y que se garantice el retorno de los refugiados», subrayó el canciller cubano en la propia red social de X.

De acuerdo con diversas fuentes el origen del Día de la Tierra Palestina tuvo lugar el 30 de marzo de 1976, momento en el que se convocó a una jornada de huelga general que reunió y movilizó a palestinos y palestinas de los territorios del 48 a la que se sumó la población de Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Esta acción venía denunciando otro nuevo ejercicio por parte de la entidad Sionista de apropiarse ilegalmente de tierras y hogares Palestinos para construir asentamientos judíos.

Esta fecha no solo fue reconocida para denunciar el sistemático robo de tierras, la colonización y el genocidio, sino para reconocer la capacidad de Resistir, Organizarse y Luchar del pueblo palestino como una única entidad.