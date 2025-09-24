Cuba iniciará proceso de firmas en apoyo a la Revolución Bolivariana

La Habana.- Del 24 al 30 de septiembre, abrirán en todas las comunidades y centros laborales y estudiantiles cubanos, libros de firmas en apoyo a la Revolución Bolivariana.

Este proceso tendrá como objetivo respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

«Esta iniciativa, anunciada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, durante su reciente encuentro en Caracas con el presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, será una muestra de apoyo del pueblo cubano a la Revolución y a Maduro, legítimo presidente de la nación suramericana», reportó el diario Granma.

Morales precisó que al finalizar el proceso de rúbricas harán llegar los libros al presidente venezolano y aseguró su certeza de que «serán millones de cubanos y cubanas los que refrendarán».

Con el propósito de organizar la jornada las autoridades pertinentes orientan que en el proceso participarán todas las esferas de la población y que su conclusión, el día 30, incluirá actos, cantatas y otras actividades masivas.