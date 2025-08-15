Cuba en Asunción: Sexta jornada de los Juegos Panamericanos Junior

La Habana.- Este viernes se perfila como otra jornada tranquila para Cuba en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Otra vez los pocos deportes convocados para la jornada, así como la ausencia de exponentes criollos en varios de ellos, traerá una fecha sin grandes sobresaltos.

En el ciclismo, la Isla tendrá presencia en las pruebas de keirin y madison para ambos sexos, aunque sin grandes esperanzas de podio. A su vez, el balonmano y el voleibol, ambos entre las damas, buscarán sendas victorias que los ubiquen en respectivos lugares siete y cinco.

La cubana Keila Leal entró en la última plaza de su serie clasificatoria del keirin y resultó eliminada de la prueba.

En evento la colombiana Stefany Cuadrado, doble campeona mundial juvenil en esta modalidad, clasificó sin problemas a la final y avanza hacia su tercer oro en Asunción 2025.

Por su parte, entre los hombres Maikel Cifrán entró sexto en su serie y tampoco aseguró cupos a la final.

Cuba termina séptima en el balonmano femenino

La selección cubana de balonmano derrotó a su similar de México, para conseguir su primera victoria del torneo y asegurar el 7º lugar del evento, un resultado por debajo de las previsiones para este deporte.

En la cancha instalada en la Secretaría Nacional de Deportes, las cubanas lograron pizarra final de 34-25, para además devolver la derrota sufrida por el conjunto antillano frente a las aztecas en la fase de grupos.

Las cubanas se despiden de Asunción 2025 con balance de un éxito y cuatro fracasos, a manos de Argentina, Brasil, México y Chile. Gauchas y cariocas discutirán la corona panamericana.

Atleta cubana recibe atención médica en centro especializado

La cubana recibe toda la atención especializada. Foto: Roberto Morejón/Jit.

“La atleta cubana Liannis Rachel Mesa Silveira es evaluada en un centro especializado de la capital de Paraguay, tras la caída sufrida este viernes en la prueba de Madison”, afirmó el Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), a través de su cuenta en la red social X.

La criolla sufrió un aparatoso accidente tras chocar con otra ciclista al salir de la curva en el velódromo nacional, lo cual obligó al personal médico a sacarla en camillas del lugar.

“De acuerdo con el examen inicial, se descartan complicaciones, más allá de traumas en muñeca y hombro”, agrega la publicación del INDER.

Este incidente obligó a Cuba a retirarse de la final de la prueba de Madison.

Por: Yunier Javier Sifonte Díaz / Cubadebate. Foto: Roberto Morejón / Jit.