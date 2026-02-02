2 de febrero de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Ratifica Cuba disposición al diálogo con EE.UU. basado en el derecho internacional

CubaMINREX01 minutos
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

La Habana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración en la que condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y reafirma su compromiso de cooperar con Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional, al tiempo que declara categóricamente que no alberga, apoya, financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. basado en derecho internacional.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas