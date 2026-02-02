Ratifica Cuba disposición al diálogo con EE.UU. basado en el derecho internacional

La Habana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración en la que condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y reafirma su compromiso de cooperar con Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional, al tiempo que declara categóricamente que no alberga, apoya, financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. basado en derecho internacional.

