Presidente cubano elogia Manifiesto por Cuba

La Habana.- El Presidente Miguel Díaz-Canel elogió hoy aquí el “Manifiesto por Cuba”, escrito en Décimas endecasílabas por varios poetas cubanos y también dramatizado por destacados actores.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado cubano manifestó que “Estremece y moviliza este Manifiesto de amor a #Cuba”.

A continuación, en la publicación de este viernes, Díaz-Canel, destacó los valores de la obra dedicada la nación caribeña por varios de sus escritores y artistas “a su historia, a su sagrada independencia, a la voluntad soberana de su pueblo y a la paz”.

El mandatario concluyó su pos unido a sus autores e intérpretes al citar sus décimas: «Tenemos el honor y esa certeza de decir: ¡Patria o Muerte, Venceremos!».

El Manifiesto por Cuba, es una obra en décimas endecasílabas de los poetas cubanos Waldo Leyva, Jorge Ángel Hernández Pérez y Ricardo Riverón Rojas en las voces de los destacados artistas, Julio Cesar Ramírez, Milvia Caridad Benítez, Daisy Sánchez Lezcano, Denys Ramos y Mirtha Lilia Pedro.

La obra escrita para estos tiempos en el escenario que vive Cuba constituye una reafirmación de la nación y sus hombres y mujeres ante cualquier amenaza.

El video de 3:28 minutos comienza con los versos “En la manigua creció la dignidad/que izamos desde el pecho los cubanos”.

 

