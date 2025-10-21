EN VIDEO: Cuba, ¿ una amenaza para la seguridad nacional de EEUU?

La Habana.- Se ha vuelto una costumbre que congresistas anti-cubanos mantengan una falsa narrativa con la que pretenden presentar a Cuba como «una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos». Intentan por esa vía ampliar los instrumentos y normas jurídicas que perpetúen el Bloqueo y limitar la capacidad del ejecutivo de decidir cambios en la política hacia la nación caribeña.

