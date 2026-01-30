Denuncia Cuba medida tomada por Trump para asfixiar la economía de la Isla

La Habana.- El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez denunció hoy las medidas tomadas por el presidente estadounidense Donald Trump para arreciar la política genocida contra la nación cubana.

En su cuenta de X el Mandatario cubano expresó: «Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el Presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba».

En esa propia red social se preguntó: «¿Acaso no decían el Secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple «embargo en el comercio bilateral» ?.

Dáz Canel expuso, además, que esta nueva medida refleja la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales.

La denuncia realizada por el Presidente responde a la orden ejecutiva firmada la víspera por Trump, en la que se declara una “emergencia nacional” respecto a la nación antillana, mediante la cual prevé imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Al respecto el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la nueva escalada en el bloqueo estadounidense contra la isla para asfixiarla mediante la presión energética, una postura que condenó firmemente.

“Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”, señaló en su cuenta en X.

Ante la denuncia hecha sobre el brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, desde diversas partes del mundo llegan expresiones de rechazo a esta política, mientras organizaciones y grupos solidarios muestran su respaldo a la nación caribeña.