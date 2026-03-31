Aprobadas en la ONU tres resoluciones propuestas por Cuba

El Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU adoptó tres resoluciones presentadas por Cuba sobre el derecho a la alimentación, los impactos negativos de la deuda externa y los derechos culturales.

Así lo dio a conocer, a través de la red social X, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

«El respaldo a estas iniciativas demuestra el reconocimiento internacional al activismo de Cuba en materia derechos humanos», afirmó.

De acuerdo con el sitio de la Cancillería cubana, la resolución en defensa del derecho a la alimentación, presentada por la Isla y aprobada en el 61 periodo de sesiones del Consejo de DDHH, condena el uso de los alimentos como arma de coerción política o económica, y llama a los Estados a abstenerse de aplicar medidas unilaterales que pongan en peligro la seguridad alimentaria de otros países.

En ese sentido, la Mayor de las Antillas denunció las consecuencias que en ese ámbito acarrea el bloqueo impuesto hace más de seis décadas por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, el cual violenta severamente el derecho del pueblo cubano a la alimentación.

En la ONU también se aprobó, por unanimidad, una resolución sobre los derechos culturales, la cual afirma a la cultura como componente esencial del desarrollo humano y factor importante para la inclusión social.

Cubaminrex resaltó que, como novedad, el texto reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la vida cultural. La cultura tiende puentes y rebasa fronteras; promueve el diálogo entre los pueblos, apuntó el sitio digital.