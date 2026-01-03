Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela

«Condenamos enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela. Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país» , denunció en X el ministro de Relaciones Exteriores.

El gobierno de Cuba condenó enérgicamente hoy los recientes ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos contra territorio venezolano, calificándolos como un acto de terrorismo de Estado y una flagrante violación de la soberanía de la nación sudamericana.

La Habana exigió una reacción urgente de la comunidad internacional ante lo que describió como un “criminal ataque” que atenta contra la estabilidad de la región y vulnera los principios de la Zona de Paz proclamada por América Latina y el Caribe. “Nuestra Zona de Paz está siendo brutalmente asaltada.

Es un acto de agresión contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, subrayó el pronunciamiento. Cuba reiteró su solidaridad incondicional con Venezuela y reafirmó su compromiso con la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Patria o Muerte, ¡Venceremos!, concluye el mensaje.