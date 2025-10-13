La Habana.- El 12 de octubre de 1965 fue creado el Instituto de Meteorología, una institución que nació al pasar el Observatorio Nacional, perteneciente a la Marina de Guerra Revolucionaria, a la Academia de Ciencias de Cuba. Poco después, el Presidente de la Academia, Doctor Antonio Nuñez Jiménez, dictaría la resolución que dio vida al prestigioso Instituto de Meteorología.
Cuba celebra este 12 de octubre aniversario 60 del Instituto de Meteorología (Foto y video)
