13 de octubre de 2025
Cuba celebra este 12 de octubre aniversario 60 del Instituto de Meteorología (Foto y video)

Canal Caribe01 minutos
La Habana.- El 12 de octubre de 1965 fue creado el Instituto de Meteorología, una institución que nació al pasar el Observatorio Nacional, perteneciente a la Marina de Guerra Revolucionaria, a la Academia de Ciencias de Cuba. Poco después, el Presidente de la Academia, Doctor Antonio Nuñez Jiménez, dictaría la resolución que dio vida al prestigioso Instituto de Meteorología.

