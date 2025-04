Conmemoran las FAR aniversario 64 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana

La Habana.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) conmemoraron este miércoles el aniversario 64 de proclamado el carácter socialista de la Revolución. La ceremonia militar de saludo de artillería, realizada por oficiales y cadetes de la Escuela Inter-armas de las FAR «General Antonio Maceo», Orden Antonio Maceo, tuvo lugar en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. El jefe de la Dirección de Artillería, general de brigada José Guanche Aguado, presidió el acto, junto a otros jefes y oficiales de las FAR y el MININT.