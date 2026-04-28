Concluye el 30 de abril Campaña de Declaración y Pago de Impuesto sobre Ingresos Personales

El pasado 6 de enero inició la campaña de Declaración Jurada y Pago de Tributos 2026, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 181 del Presupuesto del Estado para este año 2026 y grava los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con el sitio web de la ONAT este proceso involucra a la mayoría de los contribuyentes, autoridades de los territorios y a los organismos rectores de las diferentes actividades. Su objetivo fundamental consiste en asegurar la recaudación de los ingresos para el Presupuesto del Estado que permita el financiamiento de los servicios públicos y programas sociales.

La ONAT, previo al inicio de la campaña puso a disposición de todos los contribuyentes, a través del Portal Tributario y las oficinas tributarias del país, los modelos de declaración jurada que se deben utilizar por los contribuyentes que deben declarar, los instructivos para su llenado y tutoriales para el pago. De igual forma, se realizan acciones de comunicación y asesoría, tanto en los medios de comunicación nacionales como provinciales para garantizar el éxito de este importante proceso.

Desarrollo de la Campaña

Quiénes deben presentar declaración jurada de Impuesto sobre Ingresos Personales

Trabajadores por Cuenta Propia, inscritos en el Registro de Contribuyentes antes del 1ro de diciembre del año que se liquida.

Artistas e intelectuales, periodistas.

Comunicadores Sociales y diseñadores.

El personal que labora en sucursales extranjeras y recibe gratificaciones.

Las personas naturales del sector agropecuario.

Los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme).

Los ciudadanos cubanos designados como representantes de las representaciones comerciales extranjeras en Cuba.

Las personas naturales titulares de proyectos de desarrollo local.

Seguidamente se muestra el comportamiento por cada sector de contribuyente, sujeto al pago de este impuesto:

Personas naturales (DJ-08)

De un total de 404 529 contribuyentes obligados a declarar el Impuesto sobre Ingresos Personales, lo han hecho 328 951, que representa un 81.3 % de cumplimiento, comportamiento superior a igual periodo del año anterior, en el que había declarado el 79.9 % de los obligados.

Concluyeron con el 100 % de presentación 39 municipios del país: Pinar del Río 3, Artemisa 2, Mayabeque 3, Villa Clara 2, Sancti Spíritus 3, Cienfuegos 2, Ciego de Ávila 4, Camagüey 5, Holguín 6, Las Tunas 1 y Guantánamo 8.

Los territorios que se destacan con los resultados más favorables son: Pinar del Río, Mayabeque y Cienfuegos.

Se señalan con el comportamiento más desfavorable (por debajo de la media nacional de 81.3 %), las provincias: Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud.

El sector de contribuyentes con los resultados más favorables es el de los Comunicadores Sociales y Diseñadores, que muestra un 96.1 % de cumplimiento. Sin embargo, el sector artístico es el más rezagado hasta la fecha, con un 76.2 %.

Personas naturales. Sector Agropecuario

Se han recibido un total de 85 167 declaraciones juradas, de un total de 96 737 contribuyentesque deben declarar, para un 88 % de cumplimiento. Comportamiento inferior a igual periodo del año anterior que había declarado hasta la fecha, el 90.5 % de los obligados.

Concluyeron con el 100 % de presentación 111 municipios del país: Pinar del Río 9, Artemisa 6, La Habana 13, Mayabeque 7, Matanzas 7, Villa Clara 6, Cienfuegos 6, Sancti Spíritus 5, Ciego de Ávila 5, Camagüey 11, Las Tunas 3, Holguín 13, Granma 6, Santiago de Cuba 5 y Guantánamo 9.

Se destacan las provincias: La Habana, Cienfuegos y Holguín.

Se señalan por debajo de la media nacional de 88%, las provincias: Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Granma.

Dividendos (socios Mipyme)

De un total de 14 989 socios de mipymes que deben a declarar Impuesto sobre Ingresos Personales, por los dividendos devengados, lo han hecho 13 147, que representa un 87.7 % de cumplimiento. Comportamiento superior a igual periodo del año anterior que había declarado hasta la fecha, el 76.9 % de los obligados.

La provincia de Guantánamo concluyó con el 100 % de presentación de las declaraciones juradas de los socios. Se destacan además, con los mejores resultados, las provincias: Pinar del río y Cienfuegos.

Concluyeron 100 municipios del país: Pinar del Río 8, Artemisa 8, La Habana 3, Mayabeque 9, Matanzas 4, Villa Clara 6, Cienfuegos 5, Sancti Spíritus 7, Ciego de Ávila 6, Camagüey 12, Las Tunas 4, Holguín 7, Granma 5, Santiago de Cuba 6 y Guantánamo 10 (todos los municipios).

Se señalan con los resultados más desfavorables, por debajo de la media nacional de 87.7 %, las provincias: Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud.

Acciones que realiza la ONAT ante los incumplimientos

Cuando concluye el término voluntario para la presentación y pago de la declaración jurada, la Administración Tributaria procede a actuar con todos los contribuyentes que incumplieron con este deber formal. Dentro de las sanciones establecidas en la legislación vigente y que son competencia de la Administración Tributaria, se encuentran:

Aplicación de multas de altas cuantías

Embargo de cuentas bancarias

Regulaciones migratorias

Solicitud de cierre temporal y definitivo de establecimientos

Además, se exige al contribuyente la presentación de la declaración jurada.

Recordamos que cumplir con las obligaciones tributarias dentro del plazo establecido es una responsabilidad de los contribuyentes. Los tributos que se aportan no solo reflejan este compromiso, también son fundamentales para financiar los gastos sociales y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Consejos útiles

Manténgase informado en materia de tributos, por los canales oficiales de la ONAT y del Ministerio de Finanzas y Precios.

La presentación de la declaración jurada es obligatoria, aunque el contribuyente no haya realizado operaciones durante el año o no resulte impuesto a pagar.

Si todavía no ha presentado su declaración jurada de Impuesto sobre Ingresos Personales, hágalo ya, dejarlo para el último día no es una opción adecuada, teniendo en cuenta que cualquier inconveniente puede afectar el cumplimiento de esta obligación.

Si de la confección de la declaración jurada, resulta impuesto a pagar, utilice los canales de pago electrónicos y recibirá un descuento del 3 % del importe a pagar.

Si es contribuyente inscrito en el registro de Contribuyentes, regístrese en nuestro Portal Tributario y acceda a los servicios que brindamos por esa vía.

Además, descargue modelos, formularios, legislaciones, etc. Para acceder a los tutoriales que explican cómo registrarse en el Portal Tributario dé clic sobre la palabra marcada en azul.

Acceda a nuestro Portal Tributario, sección Descargas y obtenga los diferentes tutoriales que ponemos a su disposición y que explican cómo efectuar el pago de los tributos a través de la aplicación Transfermóvil.

Cuando tenga dudas y necesite asesoramiento, personalizado o no, consulte a su oficina tributaria. Desde nuestro Portal Tributario www.onat.gob.cu pueden acceder a los correos electrónicos y teléfonos de todas las oficinas tributarias del país, dando clic en el siguiente enlace: https://www.onat.gob.cu/home/contactos