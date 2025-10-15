15 de octubre de 2025
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Comienza en Cuba Evento Internacional de Publicaciones Periódicas de Partidos y Movimientos Sociales de Izquierda

Prensa Latina (PL)03 minutos
Comienza en Cuba Evento Internacional de Publicaciones Periódicas de Partidos y Movimientos Sociales de Izquierda

La Habana.- La tercera edición del Encuentro Internacional de Publicaciones Periódicas de Partidos y Movimientos Sociales de Izquierda comenzó hoy en esta capital.

El evento tiene lugar en la Universidad del Partido Comunista de Cuba (PCC) Ñico López y reúne a académicos, editores y directores de medios de comunicación e integrantes de partidos y movimientos de izquierda de Cuba y el mundo.

La cita tiene como objetivos compartir y difundir experiencias que contribuyan a las ideas de estos movimientos, examinar bajo principios marxistas la lucha de la clase obrera y complementar la preparación de los cuadros militantes y revolucionarios.

«Conocer más de la izquierda universal es la motivación de este encuentro, para ofrecer soluciones a los complejos desafíos del presente y mirar juntos hacia un futuro más justo y esperanzador», expresó en las palabras inaugurales el secretario de organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales.

Durante tres jornadas se realizarán paneles, talleres, presentaciones de libros y conferencias magistrales con temas tan diversos y relevantes como la geopolítica, la manipulación mediática y el fascismo de nuevo tipo. Para ello el público asistente contará con la presencia de destacados moderadores y ponentes, entre ellos Abel Prieto, Carlos Fernández de Cossío y Rosa Miriam Elizalde.

Este encuentro, calificado por Morales como «muy necesario», está dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y promueve su máxima de que cada idea nos fortalece para enfrentar las dificultades que conlleva la humanidad.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas