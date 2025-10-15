Comienza en Cuba Evento Internacional de Publicaciones Periódicas de Partidos y Movimientos Sociales de Izquierda

La Habana.- La tercera edición del Encuentro Internacional de Publicaciones Periódicas de Partidos y Movimientos Sociales de Izquierda comenzó hoy en esta capital.

El evento tiene lugar en la Universidad del Partido Comunista de Cuba (PCC) Ñico López y reúne a académicos, editores y directores de medios de comunicación e integrantes de partidos y movimientos de izquierda de Cuba y el mundo.

La cita tiene como objetivos compartir y difundir experiencias que contribuyan a las ideas de estos movimientos, examinar bajo principios marxistas la lucha de la clase obrera y complementar la preparación de los cuadros militantes y revolucionarios.

«Conocer más de la izquierda universal es la motivación de este encuentro, para ofrecer soluciones a los complejos desafíos del presente y mirar juntos hacia un futuro más justo y esperanzador», expresó en las palabras inaugurales el secretario de organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales.

Durante tres jornadas se realizarán paneles, talleres, presentaciones de libros y conferencias magistrales con temas tan diversos y relevantes como la geopolítica, la manipulación mediática y el fascismo de nuevo tipo. Para ello el público asistente contará con la presencia de destacados moderadores y ponentes, entre ellos Abel Prieto, Carlos Fernández de Cossío y Rosa Miriam Elizalde.

Este encuentro, calificado por Morales como «muy necesario», está dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y promueve su máxima de que cada idea nos fortalece para enfrentar las dificultades que conlleva la humanidad.