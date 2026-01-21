Celebran en Cuba sexta edición del Festival Nacional de la Prensa «Julio García Luis»

La Habana.- La primera jornada de la sexta edición del Festival Nacional de la Prensa «Julio García Luis», se desarrolló en la mañana de hoy en la sede de la Unión de Periodistas de #Cuba. Estuvieron presentes la integrante del Comité Central del Partido y Jefa de su Departamento Ideológico, Yuniasky Crespo Vaquero; el Presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Noya Martínez; y el Presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello.

