Celebran con reconocimientos aniversario de la Radio Cubana

La Habana.- La Radio Cubana celebra hoy su aniversario 103; razón por la cual fueron entregados, en la Casa de la Amistad de esta capital, de premios a diferentes periodistas, locutores y realizadores que aportan contribuciones significativas al medio.

El Premio Nacional de la Radio fue otorgado hoy a Argelia Pera Trapero, destacada locutora con más de cinco décadas de experiencia, por su disciplina, prestigio y la calidad de su trabajo, que ha formado generaciones de locutores con una técnica depurada y perfecta dicción.

Pera Trapero expresó que recibe el premio con modestia, pues no ha hecho mayor obra que realizar lo que le gusta: disfrutar de una profesión que le apasiona, respetando siempre al público para el que trabaja.

Señaló asimismo que la radio estará siempre al lado del pueblo, reflejado sus aspiraciones y sentir en 103 años de transmisiones continuadas.

La premiada ostenta otros reconocimientos como el Mérito Artístico del Instituto Superior de Arte, la Distinción por la Cultura Nacional, Artista de Mérito de la Radio y la Televisión, y en varias ocasiones fue reconocida como la mejor voz femenina de Radio Reloj.

Recibieron además la distinción Artista de Mérito de la Radio y la Televisión Mairym Palmero, de Radio Progreso; Abel Rosales Ginarte, de Radio Habana Cuba; Bruno Suárez Romero, de Radio Rebelde; y Otto Braña González, director de patrimonio del Instituto de Información y Comunicación Social.

Mayrim Palmero Pascual, directora de programas en Radio Progreso, reconoció que el premio concedido no solo simboliza un reconocimiento personal, sino la celebración del compromiso con la radio cubana como un espacio que une a la familia y al pueblo, manteniendo vivo un medio vital para la comunicación y la cultura.

De igual manera fue entregado el Sello Aniversario 100 y el Micrófono de la Radio Cubana a 20 trabajadores, entre ellos periodistas, realizadores, conductores, locutores, jefes de información, especialistas y directores con 20 y 25 años de trabajo, por los resultados favorables en su desempeño laboral.

Encabezaron el acto Yaquelín González López, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS); Katia María Rodríguez Ramos, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura; Lourdes de los Santos, presidenta de la Sección de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; y Yuzaima Cardona Villena, directora general de la Radio Cubana.

Por: Sarahí Núñez Pérez | ACN | Foto: cortesía de Daniela García Zamora