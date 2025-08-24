Asunción 2025: Cuba cumplió sus objetivos esenciales

Asunción.- La delegación cubana en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 calificó hoy de cumplidos sus objetivos esenciales y destacó la trascendencia de un saldo deportivo que va más allá de los números.

En una declaración difundida por el medio digital Jit, el colectivo resaltó la conquista de 19 títulos, 13 medallas de plata y 15 de bronce, balance que los ubicó en el séptimo lugar por países, pero cuya verdadera dimensión, afirmaron, estuvo en la oportunidad de evaluar nuevas reservas y garantizar 17 plazas para los Panamericanos de Lima 2027.

Los cubanos recordaron que nueve deportes aportaron preseas, con el atletismo al frente, deporte que dominaron con ocho metales dorados, tres de plata y dos de bronce, seguido por la lucha (3-5-2), canotaje (3-3-3) y otras disciplinas como clavados, judo, pesas, remo, taekwondo, tiro con arco y voleibol.

Destacaron además la actuación en el canotaje de Yisnoly López, máxima medallista de la isla con tres coronas y un bronce, junto a la luchadora Yaynelis Sanz, quien reeditó su título de Cali-Valle 2021.

“Más que las cifras, lo vivido confirma la solidez del sistema deportivo cubano, pese a carencias materiales y al bloqueo de Estados Unidos, que golpea directamente a este sector”, señaló el texto, en el que se subrayó la disciplina, vergüenza deportiva y voluntad de victoria de sus atletas.

La delegación agradeció los mensajes de apoyo recibidos desde Cuba, especialmente los del presidente Miguel Díaz-Canel, y reconoció la acogida del pueblo paraguayo, así como el acompañamiento de la misión diplomática, Panam Sports y el comité organizador.

El documento cerró con la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, reafirmando que competir por Cuba “es siempre un privilegio y una expresión de resistencia, identidad y futuro”.