Abanderado equipo Cuba a Serie de las Américas de Beisbol

La Habana.- El equipo cubano que asistirá a la II Serie de las Américas de Beisbol, con sede en Venezuela, fue abanderado hoy en el Estadio Latinoamericano.

Este certamen se disputará en los estadios La Rinconada, de Caracas, y el bello recinto del Jorge Luis García Carneiro, de La Guaira, del 5 al 13 de febrero.

En la primera edición, en Nicaragua, el conjunto Leñadores de Las Tunas quedó ubicado en el cuarto lugar.

En la ceremonia, encabezada por Osvaldo Vento Montiller, presidente del INDER, el lanzador Pedro Luis Lazo, gloria del beisbol nacional, le entregó la enseña patria a Vento Montiller, quien la puso en manos del capitán Alfredo Despaigne, escoltado por los jardineros Yoelkis Guibert y Roel Santos.

«Nos comprometemos a luchar duro en cada una de nuestras presentaciones, teniendo siempre un comportamiento ético y moral, basado en el juego limpio y en el respeto a rivales y árbitros», expresó el lanzador Frank Abel Álvarez al leer el compromiso del grupo.

«Hoy no solo se abandera a un equipo; abanderamos la historia, la dignidad y la voluntad de un pueblo que ha hecho del deporte una expresión de su identidad y de sus valores. Cada uno de ustedes lleva sobre sus hombros el esfuerzo de generaciones y la confianza de una nación que cree en sus atletas», aseveró el vicepresidente del INDER Omar Venegas, quien fungirá como jefe de la delegación.

En esta nueva edición de la Serie de las Américas intervendrán siete equipos: Venezuela (Navegantes del Magallanes), Panamá (Águilas Metropolitanas), Nicaragua (Leones de León), Colombia (Caimanes de Barranquilla) y Argentina (Club Daom). Cuba y Curazao lo harán con una selección nacional.

Jesús Bosmenier, coach de pitcheo del equipo, comentó a JIT que entre el zurdo Randy Martínez o el diestro José Ignacio Bermúdez estaría el abridor del primer juego de Cuba, el próximo día 6 contra Leones de León nicaragüense.