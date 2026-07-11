Verano de sonrisas: actividades culturales y deportivas alegran comunidades camagüeyanas

Camagüey- Este fin de semana, las comunidades camagüeyanas se convirtieron en el escenario perfecto para que los más pequeños disfrutaran de actividades pensadas con mucho cariño, en una muestra de cómo la articulación entre diferentes instituciones puede transformar el verano en una temporada de encuentro y felicidad compartida.

El Proyecto Tus Payasos, con su inconfundible toque de alegría, se sumó al equipo del Inder Camagüey, la Dirección Municipal de Cultura y la UJC para ofrecer una linda mañana donde no faltaron los juegos tradicionales, la magia que despierta la imaginación y la diversión que contagia a grandes y chicos. El Parque de Vista Hermosa fue uno de los espacios que recibió esta iniciativa que demuestra que, cuando la cultura, el deporte y la juventud se unen, el verano sabe a sonrisas compartidas.

Pero no solo ese enclave fue testigo de la alegría infantil. El emblemático Casino Campestre también se sumó a estas propuestas recreativas, desarrollando en sus instalaciones diversas actividades que contaron con el respaldo del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Con este apoyo, el espacio tradicional camagüeyano abrió sus puertas para ofrecer a las familias alternativas de esparcimiento que conjugan el arte y la tradición, reafirmando así su papel como punto de encuentro cultural en la ciudad.

La iniciativa no se limitó a estos espacios, sino que se extendió a varias comunidades del municipio Camagüey y también a otros municipios de la provincia, donde se desarrollaron actividades similares que llevaron la misma dosis de alegría, juegos y magia a los niños de esos territorios. De esta manera, el verano en Camagüey se vive con intensidad en cada rincón, llevando cultura, deporte y entretenimiento a los barrios y parques, y demostrando que el trabajo conjunto entre instituciones es el camino para que la niñez disfrute de unas vacaciones inolvidables.