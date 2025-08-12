Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey acoge campamento juvenil de verano

Camagüey- La Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey acoge la segunda edición del Campamento de Verano 2025, auspiciado por la Unión de Jóvenes Comunistas en conmemoración del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El rector de la institución, Lester Marrero Molina, junto a Heinier Lian Carvajo Baxter, Primer Secretario de la UJC en Camagüey, dieron la bienvenida a los participantes, destacando la importancia de este encuentro para el desarrollo y formación integral de los jóvenes.

El dirigente juvenil declaró que se preveen actividades de corte cultural, deportivo e histórico.

Haremos un Encuentro con la Historia, como parte del inicio de la Ruta Fidel en Camagüey. Tenemos previsto el intercambio con personalidades que tuvieron la oportunidad de compatir con el Comandante en Jefe, acotó Carvajo Baxter.

Este campamento no solo busca rendir homenaje a la figura de Fidel Castro, sino también fomentar el intercambio cultural y el aprendizaje colectivo entre los jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de participar en diversas actividades recreativas y formativas durante su estancia.

Con un enfoque en la construcción de valores y el fortalecimiento del sentido de pertenencia, el evento promete ser una experiencia enriquecedora para todos los asistentes.