Una ventana a la vida: estudiantes camagüeyanos descubren el milagro de la Neonatología

Camagüey- El Servicio de Neonatología del Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña de Camagüey recibió una visita muy especial que transformó la rutina hospitalaria en una experiencia de aprendizaje y sensibilización.

Médicos, enfermeras y personal de servicio, sin descuidar ni un instante su delicada labor asistencial, hicieron una pausa para acoger a un grupo de estudiantes de séptimo grado de la escuela secundaria básica Noel Fernández. Fue una jornada de puertas abiertas donde la ciencia y la vocación se dieron la mano.

Los adolescentes recorrieron con respeto las instalaciones donde a diario se lucha por cada gramo de vida.

Observaron incubadoras, conocieron el funcionamiento de los equipos y, sobre todo, escucharon atentamente las explicaciones de quienes han dedicado su existencia a velar por el primer suspiro de cientos de camagüeyanos.

Pero más allá del conocimiento técnico, lo que realmente quedó grabado en la memoria de estos jóvenes fue la pasión con que cada profesional compartió su experiencia. En cada historia se palpaba el amor por una profesión que exige no solo ciencia, sino un corazón dispuesto a entregarse sin reservas.

Ainaris Anyelina Kim Velazco, estudiante 7 mo grado, expresó que el recorrido le pareció algo fascinante y motivador.

Aún no estoy decidida que quiero estudiar, pero esta especialidad me parece algo muy bello pues se trata de cuidar y salvar a bebes, agregó.

Y quién sabe, quizás en la mirada curiosa de alguno de estos estudiantes de secundaria básica, en su silencio reflexivo o en sus preguntas llenas de interés, se esté gestando hoy una vocación.

Tal vez, años después, algunos de ellos regresen a estas mismas salas, pero ya no como visitantes, sino como médicos o enfermeros neonatólogos, listos para continuar el relevo en esta hermosa misión de proteger la vida desde su inicio.