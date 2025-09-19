Un llamado a la paz desde una escuela camagüeyana

Camagüey- En un contexto donde la carencia de recursos lastra a menudo las iniciativas culturales y educativas, la escuela primaria Josué País de Camagüey demostró que el ímpetu y la organización pueden suplir muchas faltas. El centro, que mantiene desde hace años un proyecto de colaboración con la UNESCO y es reconocido por su alto rendimiento académico, fue el escenario de un matutino especial dedicado al Día Mundial de la Paz.

Dicho evento sirvió así mismo de marco para la entrega de un reconocimiento nacional. La estudiante de cuarto grado Casey Claro Couce fue anunciada como la ganadora provincial del concurso «Viet Nam entre nosotros», convocado por la Embajada de ese país asiático en Cuba y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Aunque la alumna no pudo asistir a la ceremonia de premiación, la directora del centro recibió en su nombre el galardón de manos de Osneris Meléndez Riverón, delegado provincial del ICAP.

El acto se distinguió por su buena organización y por el despliegue de talento de los estudiantes, quienes presentaron una actividad colorida y con una notable carga cultural. La soltura y creatividad de los pequeños evidenciaron el trabajo de base que se realiza en la escuela.

El concurso y su celebración se enmarcan en la conmemoración del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam. Este tipo de iniciativas, que podrían parecer meramente protocolares, adquieren otro valor cuando logran enraizarse en la comunidad y, especialmente, en las nuevas generaciones. Se sostiene así un vínculo bilateral que ha sabido mantenerse por décadas más allá de las diferencias geográficas y culturales.