UJC en Camagüey prepara actividades por el natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro (+ audio)

Camagüey- Heinier Lian Carvajo Baxter, Primer Secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey, informó en conferencia de prensa las actividades previstas a desarrollar en el marco de los 99 años del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La jornada se extenderá hasta el venidero año como parte de las actividades en honor al centenario de su nacimiento dividido en tres etapas: «Fidel siempre joven», «Fidel por siempre» y «Fidel vive en mi».

Diferentes eventos serán el epicentro del homenaje desde conservatorios, concursos, recorridos, presentaciones de libros, exposiciones con el apoyo de la AHS, eventos teóricos y el tan esperado «Encuentro con la Historia» como parte de la Ruta Histórica del Comandante por los diferentes centros que visitó en el territorio haciendo partícipe no solo a los jóvenes si no a todas las generaciones que a través de sus crónicas aún preservan su legado.