Tres décadas de buen hacer: La Andariega, un colectivo que no deja de andar

Camagüey- Un colectivo de teatro danzario cumple tres décadas de andanzas, entrega y amor dedicado a las artes escénicas y al público más joven. La Andariega despliega una labor comunitaria constante, con obras de alto nivel artístico.

Por sus 30 años, la agrupación camagüeyana estrenó las obras Las brujas salen y Burundanga, vinculadas al teatro musical.

El colectivo fue merecedor del Premio Nacional Escaramujo en 2017, en la modalidad de teatro para niños, galardón auspiciado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura.

Posee un extenso repertorio de danza y teatro, y atesora múltiples premios.

Por su aniversario, la compañía teatral danzaría La Andariega recibió reconocimientos de las direcciones provincial y municipal de Cultura, así como de otras instituciones del territorio.

Tras cada presentación, se ha ganado un espacio en los escenarios. Niños y jóvenes le inyectan la fuerza del buen hacer. ( Foto tomada del perfil de Facebook de la compañía)