Trabajadores de la Constructora 1 de Camagüey debaten sobre su quehacer

Camagüey- Lograr un mayor aporte a la construcción de viviendas y revertir los atrasos y los incumplimientos de un programa que hoy resulta estratégico en las líneas de gobierno es objetivo esencial de la Empresa de Construcción y Montaje número UNO de Camagüey.

Según trascendió durante el balance anual de ese colectivo, en 2025 no se terminaron doce viviendas en Florida por falta de financiamiento, y tampoco se iniciaron diez en el municipio de Camagüey con la modalidad de adaptación de locales por atrasos en la documentación técnica que gestiona la Dirección Municipal de la Vivienda.

Para este año, brigadas especializadas de esa constructora deben asumir la construcción de viviendas de varias tipologías que incluyen el empleo de contenedores para viviendas. Para responder a este y a otros programas constructivos, esa entidad con gran potencial y fuerza calificada se propone, además, crecer en sus capacidades para crecer en la producción de materiales de construcción y recuperar su planta de asfalto sometida actualmente a un proceso de reparación capital.

Entre los resultados de la empresa destaca la obra civil del Parque Solar Fotovoltaico Luaces en el municipio de Vertientes, que hoy aporta 21 megawatts al Sistema Electroenergético Nacional, a la vez que trabaja en la construcción del parque de la Cívica y el de Ortigal, este último en el municipio de Florida.

También mantiene su personal en la modernización de la planta de cemento 26 de julio de Nuevitas y en otras obras de particular importancia para el desarrollo del país, como son los movimientos de tierra, la rehabilitación de puentes y viales, y se vincula con los nuevos actores de la economía para generar ingresos que permitan crear bienes y servicios para la atención a los trabajadores y lograr mayor eficiencia económica de la empresa.