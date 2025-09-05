Televisión Camagüey recibe a los futoros interpretes de lengua de señas cubanas

Camagüey- Con una matrícula prelimir de 20 estudiantes en la especialidad de Técnico Medio en Lenguaje de Señas, los futuros intérpretes inician el primer año en el curso escolar 2025- 2026 en el Instituto Politécnico Álvaro Barba, en la ciudad de Camagüey.

Como parte de su formación integral visitaron Television Camagüey, compañados por especialistas, profesores e intérpretes, recorrieron áreas del canal local, para conocer su funcionamiento , guiados por el grupo de comunicación, en dicha institución, también pudieron apreciar la realización y producción del programa «Más cerca de ti» dedicado a la comunidad sorda camagüeyana.

Preservar la lengua de señas , es el objetivo fundamental de los integrantes en Camagüey de la filial de la Asociación de Sordos e Hipoacústicos como parte de las politicas de inclusión social, y de la diversidad lingüística y cultural.