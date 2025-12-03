Solidaridad portuguesa llega hasta Camagüey

Camagüey- El Grupo de Solidaridad “Viajem Cuba”, del Partido Comunista Portugués, visitó la provincia de Camagüey en una muestra palpable de los fuertes lazos de solidaridad que unen a nuestros pueblos.

Acompañados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y la Agencia de Viajes Amistur Cuba, los 35 integrantes del grupo entregaron una tonelada de ayuda humanitaria para apoyar la recuperación de los territorios afectados por el huracán Melissa.

Este viaje marcó un hito: se trata del primer grupo turístico en llegar a la provincia tras el período de confinamiento por la COVID-19.

En el Hotel Camagüey, rememoraron la siembra de un caguairán —símbolo de fortaleza y resistencia— que realizaron hace casi cinco años, y sostuvieron un emotivo intercambio con los trabajadores de la instalación.

Elizabeth Gomez Gloria, miembro de este grupo expresó a la Redacción Digital de Televisión Camagüey su sentir de regresar nuevamente a la tierra camagüeyana.

El grupo entregó al ICAP en Camagüey donativos para varios proyectos artísticos de la ciudad e instituciones sociales entre ellos: Carsueños, la Anadriega, el Ballet de Camagüey y las casas de niños sin amparo familiar.

El Partido Comunista Portugués, el más antiguo de Europa, mantiene vínculos profundos con el Partido Comunista de Cuba y con el legado de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.