Salón de Artes Visuales Fidelio Ponce de León a pocas horas de inaugurarse

Camagüey- El Salón de Artes Visuales Fidelio Ponce de León estimula la creación. Es el espacio competitivo más importante de esa manifestación en Camagüey. La muestra en concurso la integran más de 50 obras de creadores de varias provincias y proyectos curatoriales.

Dairel Arcos, presidente Consejo Provincial de Artes Plásticas, explicó que este año el evento tiene un alacance nacional con la presencia de representantes de Las Tunas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, La Habana y Camagüey.

Un espacio de confrontación muy importante en estos tiempos, que el artista se sienta complacido, que el público pueda ver y de alguna manera criticar la obra, que es muy importante en estos tiempos, porque el arte, si no se critica, si no se habla sobre él, no tiene ningún tipo de validez, agregó.

El Salón Fidelio Ponce de León se extiende a varias galerías de la ciudad. incentiva un ambiente favorable para la confrontación entre artistas, así como el disfrute por parte de los espectadores. Promueve lo más representativo de las artes visuales.