Recibió condición de Colectivo Distinguido Nacional Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey

Camagüey- La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey contribuye a preservar las riquezas históricas y culturales mediante acciones de rehabilitación y conservación del patrimonio. Por su destacada trayectoria en el cumplimiento de su objetivo social y en el logro de los indicadores sindicales, recibió la condición de Colectivo Distinguido Nacional, el máximo reconocimiento que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

La institución, con casi 30 años de creada, sobresale en la conservación de su centro histórico —declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad—, en proyectos socioculturales, educativos y científicos, así como por su estrecho vínculo comunitario.

La Oficina del Historiador se preocupa y ocupa por enriquecer los valores de la urbe, y salvaguarda la memoria de una ciudad que la inspira y la compromete. (Foto: página de Facebook de la OHCC)