Pueblo camagüeyano ratifica su apoyo al gobierno y pueblo de Venezuela

Camagüey- Representantes de diferentes organizaciones se dieron cita en Camagüey como respuesta a lo ocurrido en Venezuela este tres de enero del año 2026.

Justo en la plaza de la Libertad tuvo lugar una ceremonia como crítica a la operación llevada a cabo por Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros.

Ratificaron como en otras partes del país que los cubanos no quedan en silencio ante lo ocurrido en la nación sudamericana.

Los oradores citaron cronológicamente la historia de las operaciones en América Latina, en contra de los países de ideología izquierdista.

Reflexionaron además cómo el secuestro de Maduro representa una amenaza para la región declarada hace más de una década como zona de paz.

Los artistas también expresaron su sentir en respaldo a la causa en un momento previo a la intervención de Walter Simón Noris, primer secretario del comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Camagüey.

Los presentes en la plaza de la Libertad continúan en fechas de recordación del mes de enero y con el llamado de la unidad de los pueblos como respuesta a las amenazas.