Proyecto sociocultural “Golpe a Golpe” sella su compromiso con la Patria mediante la firma del movimiento “Mi Firma por la Patria”

Camagüey- Como parte del creciente respaldo ciudadano al movimiento patriótico “Mi Firma por la Patria”, integrantes del Proyecto Sociocultural “Golpe a Golpe” protagonizaron una emotiva jornada de firma, reafirmando su compromiso con la identidad nacional, las tradiciones populares y la defensa de los valores culturales.

Creadores, promotores y voluntarios del proyecto estamparon su rúbrica en el registro simbólico del movimiento, que recorre el país sumando adhesiones voluntarias en respaldo a la soberanía y la unidad nacional.

“No se trata solo de un nombre en un papel. Cada firma representa un apoyo al país”, se patentizó durante la jornada.

La iniciativa “Mi Firma por la Patria” ha convocado a organizaciones culturales, deportivas, educativas y comunitarias en todo el territorio nacional. Con esta adhesión, el proyecto “Golpe a Golpe” se suma a una cadena de compromisos ciudadanos que buscan visibilizar el apoyo activo al desarrollo social y la defensa de la cubanía.

La jornada incluyó momentos de expresión artística, donde los jóvenes del proyecto mostraron fragmentos de su repertorio, fusionando ritmos tradicionales con mensajes de pertenencia y resistencia cultural.