Prioriza acueducto en Camagüey servicio a la población ante limitaciones energéticas

Camagüey- Ante las afectaciones del fluido eléctrico la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en la ciudad cabecera provincial estableció un convenio con la Unión Eléctrica para proteger el circuito que alimenta las estaciones de bombeo que tributan a la Planta Potabilizadora Amistad Cubano-Búlgara.

La medida es importante pues garantiza sostenibilidad en el servicio al estabilizar el ciclo de bombeo en la capital agramontina, lo cual permite suministrar agua durante 24 horas, cada 72, a la mayoría de los circuitos.

La imposibilidad de utilizarlos grupos electrógenos de manera constante ante la escasez de combustible, llevó a sincronizar el bombeo de agua con los horarios en que llega la energía a cada demarcación.

Estas medidas, según señalaron directivos de la Empresa Provincial, se informó a los delegados de circunscripciones para que la población esté al tanto de los horarios; además, asumen tareas de eliminación de salideros según la disponibilidad técnica de la entidad.(Texto: Jorge Navarro Torres/Radio Camagüey)