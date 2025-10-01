Prevención desde las aulas: Camagüey impulsa educación familiar para evitar adicciones en jóvenes

Camagüey- El Ministerio de Educación en Camagüey ha extendido a toda la provincia el Programa de Escuelas de Educación Familiar, una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia nacional de prevención contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las adicciones.

Estos talleres, que ya se imparten en centros educativos como el Instituto Preuniversitario Álvaro Morell, buscan crear un frente común entre la familia y la escuela. Para lograrlo, especialistas en salud mental del Hospital Pediátrico Provincial mantuvieron encuentros directos en las aulas de este centro estudiantil, donde dialogaron con padres, docentes y jóvenes sobre las graves consecuencias de estos hábitos corrosivos.

El propósito de la campaña es construir una sociedad más estable y sana. Acercar a las familias a estos espacios de concienciación es considerado un paso esencial para proteger a la juventud de influencias negativas, modas y conductas que puedan poner en riesgo su desarrollo.