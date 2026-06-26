Premio Anual de Salud 2026 exalta el rigor científico y el legado formativo del sistema sanitario cubano

Camagüey- El Premio Anual de Salud 2026 se convirtió en un espacio de homenaje al esfuerzo científico y a la excelencia profesional dentro del sistema sanitario cubano. La ceremonia resaltó la importancia de la investigación y la práctica médica como pilares de bienestar social y conquistas de la Revolución.

Entre los momentos más significativos estuvo la entrega del Premio Especial al Mérito Científico a profesores distinguidos de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, reconocimiento que subraya la dedicación de generaciones de especialistas en la formación académica y en la producción científica.

Asimismo, se otorgó el Sello 45 Aniversario del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, recibido por el Dr. Félix Benigno González González, como símbolo de continuidad y compromiso con la gestión científica en el ámbito universitario. Este galardón reafirma el papel de las sociedades científicas como espacios idóneos para la innovación y el desarrollo profesional.

La presidenta del jurado provincial, Dra. Gretel Mosquera Betancourt, destacó la calidad de los trabajos finalistas en áreas como alergología, endocrinología, cardiología, gastroenterología, geriatría, nefrología y medicina interna, evidenciando la diversidad y profundidad de la investigación médica en el territorio.

Más allá de los reconocimientos individuales, el acto reafirmó la vigencia de la ciencia como motor de transformación social y la capacidad de los profesionales de la salud para enfrentar retos complejos con creatividad y rigor académico.