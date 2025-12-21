Nuevo sistema fotovoltaico de Etecsa permite brindar mejor servicio más a la población

Camagüey- En respuesta al programa que lleva adelante el país encaminado hacia la transición energética, el desarrollo sostenible y la disminución gradual del uso de los combustibles fósiles, en la División territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA en Camagüey, comenzó a funcionar un sistema fotovoltaico de Logística y servicio.

El centro dispone de todo el equipamiento necesario para asegurar el funcionamiento de los carros eléctricos que hoy asumen las reparaciones y las nuevas instalaciones de los clientes residenciales y el sector estatal.

Responder a la demanda creciente de la población es el principal desafío que asumen los trabajadores de Etecsa en Camagüey una provincia que concluirá 2025 con unos 90 mil clientes de telefonía fija y más de 508 mil líneas móviles en servicio.

Con ese propósito además de mejorar toda la infraestructura resulta esencial el empleo de la energía solar y la creación de un centro de carga para los carros eléctricos que dispone la empresa en la cabecera provincial para llegar a unos 9 Consejos Populares.

Adianet González Reyes Jefa de Inversiones Etecsa Camagüey, preciso que la inversión financiada por el Estado Cubano a costo que supera los 10 millones de pesos, permite mejorar el rendimiento de los vehículos de la marca francesa Peugot, que actualmente se emplean en las reparaciones y la instalación de nuevos servicios.

La directiva de agregó que con una carga lenta de 20 kilowhat esos medios pueden alcanzar su máxima capacidad y no consumen energía en el horario de mayor demanda.

Idelmar García Guerra integrante de la brigada de reparaciones Reparador asegura que el compromiso es atender las quejas y las interrupciones con la mayor prontitud posible.

La primera central de energía fotovoltaica de Etecsa en Camagüey, de las 4 que están previstas, está integrada por 60 paneles solares, un grupo de inversores y un parque de 8 Carros de servicio.

La dirección de esa entidad reconoció el despeño de un grupo de trabajadores que contribuyeron a la materialización de ese proyecto en un sector de las comunicaciones que no está ajeno las limitaciones de recursos que enfrenta al país, pero que cuenta con la voluntad de su personal para continuar avanzando en los programas de informatización de la sociedad.