Nuevo producto de Thaibinh Global llega al mercado camagüeyano

Csmagüey- La firma vietnamita amplía su catálogo en el mercado cubano con un inserto para pañales de bebés y adultos mayores, y anuncia una feria de negocios para finales de mes.

El Centro de Convenciones «Santa Cecilia», de la ciudad agramontina, abrió sus puertas para acoger el lanzamiento y presentación de un nuevo producto de la firma vietnamita Thaibinh Global.

La iniciativa busca ampliar las alternativas disponibles en el mercado de productos higiénico-sanitarios y ofrecer opciones más económicas a la población.

Durante el encuentro fue presentado «Fleco Eco», un inserto destinado a complementar pañales para bebés y personas adultas mayores.

La propuesta pertenece a la Fábrica de Productos Higiénicos Sanitarios de Thaibinh Global y está concebida como una alternativa para rellenar los pañales, con una oferta ajustada a diferentes necesidades y posibilidades de adquisición.

Los paquetes de «Fleco Eco» estarán conformados por diferentes unidades, mientras que el precio variará en correspondencia con el tamaño y la presentación del producto.

La actividad contó además con la participación de diversos actores económicos del territorio, interesados en establecer alianzas comerciales para la adquisición de los productos que comercializa la firma.

Entre las propuestas presentes se encuentran los artículos de las reconocidas marcas TB Care y TB Kids, productos que mantienen una importante demanda entre los consumidores.

Desde Camagüey, Thaibinh Global desarrolla la distribución de sus productos hacia las cadenas de tiendas TRD Caribe y CIMEX, así como hacia las formas de gestión no estatal encargadas de su comercialización.

Para facilitar las operaciones, la firma contempla diferentes modalidades de pago, entre ellas la utilización de divisas, el pago mediante tarjeta clásica y las transacciones realizadas desde el exterior.

Como parte de las acciones previstas, a finales de este mes se desarrollará una feria de negocios de Thaibinh Global, concebida como un espacio para ampliar el conocimiento sobre el catálogo de productos y favorecer el acercamiento entre proveedores y actores económicos.

Este tipo de encuentros constituye una oportunidad para establecer conversaciones directas con proveedores, conocer las ofertas y descuentos disponibles, explorar nuevas posibilidades de comercialización y fortalecer las relaciones con otros actores vinculados al ámbito empresarial.

Asimismo, la feria permitirá a los participantes contactar con distribuidores y valorar alternativas de colaboración que contribuyan a ampliar la presencia de productos higiénico-sanitarios en el mercado camagüeyano.

Con la presentación de «Fleco Eco» y la próxima realización de esta feria de negocios, Thaibinh Global apuesta por continuar fortaleciendo sus vínculos comerciales en el territorio y diversificar las opciones de productos disponibles para la población.