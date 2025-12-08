Jornada en Camagüey por una mejor atención a pacientes oncológicos

Camagüey- Más de 80 profesionales de la salud se dieron cita en la Jornada Científica Territorial de Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear Camagüey 2025, en la cual expusieron sobre varios trabajos investigativos que tienen como objetivo esencial la búsqueda de una mejor atención a los pacientes oncológicos.

El evento saludó los 70 años de fundado el Hospital Provincial Oncológico María Curie, de esta ciudad, que acoge en sus salas a pacientes de la provincia agramontina y de otros territorios como Ciego de Ávila y Las Tunas, sobre todo en la especialidad de Radioterapia.

Los participantes, entre ellos cinco galenos procedentes de Ciego de Ávila, presentaron sus ponencias relacionadas con todas las líneas de acción en este ámbito, las cuales repercuten en la labor asistencial, por medio de seis temas libres, 12 poster, siete conferencias, de intervenciones desde el punto de vista psicológico, quirúrgico, clínico, radioterapeútico, y de principios generales de un cirujano oncólogo.

Este tipo de encuentros nos aporta muchísimo para tomar líneas terapéuticas, modificar conductas y evaluar un proceso de acercamiento al paciente, todo ello encaminado fundamentalmente a perfeccionar la calidad de lo que hacemos, aseveró a la Agencia Cubana de Noticias el doctor Leonardo Hernández Herrera, director de la institución.

En tal sentido, recalcó acerca de la prevención ante la enfermedad, de manera que cuando se llegue al hospital no se tenga el padecimiento, y mencionó como modos de evitar ese estado, evitar el hábito de fumar, la vida sedentaria, la obesidad y el estrés, de ahí su afirmación de que es importante controlar las enfermedades a tiempo.

De los aportes que ofrece la Medicina natural y tradicional a la Oncología, se trata precisamente la ponencia de la joven doctora Lianyi Lugo Serrano, como parte de un trabajo realizado de conjunto con el doctor Fernando Cabrera Estévez, quien brinda consulta en la Farmacia de Homeopatía, ubicada en la calle Avellaneda, en la urbe camagüeyana.

La medicina natural, explicó Lugo Serrano, posee 11 modalidades aprobadas en Cuba y todas le brindan algún beneficio a la Oncología, tanto previniendo la aparición del cáncer, como tratando otros que pueden presentarse en un paciente ya diagnosticado.

En la mencionada consulta son recurrentes los casos de hombres que acuden en busca de evitar la operación por esta causa, de ahí la investigación, la cual abundó en las bondades de un complejismo de tres medicamentos homeopáticos utilizados para tratar el primer estadio de la hiperplasia prostática benigna, que comienza con un crecimiento celular que puede producir cáncer.

Según han corroborado, el tratamiento, preparado de manera especial para cada paciente en la referida farmacia, permite aliviar síntomas frecuentes como irritación al orinar, el goteo y hasta la fecha se demuestra que detiene el crecimiento de la próstata, y que las personas lleguen al salón.

La galena enfatizó en lo valioso de que otros especialistas conozcan acerca de este estudio, efectuado ya en varios pacientes, y seguirán socializando el resultado, en pos de extender la aplicación del preparado.

De forma general, la medicina natural tiene mayor beneficio que riesgo, pues no es agresiva para el paciente, de poco costo, se evita la hospitalización o se acorta el tiempo de permanencia en la institución asistencial, argumentó.

El cáncer constituye la primera causa de muerte en el mundo, y la segunda en la provincia agramontina actualmente, antecedido por las enfermedades cardiovasculares.

Inaugurado el 3 de diciembre de 1955, el Hospital Oncológico de Camagüey cuenta con un colectivo de profesionales, altamente calificado, que dedican todo su esfuerzo al desarrollo de la especialidad en esta región centro-oriental cubana. (Texto y foto: Jorge Luis Moreira Massagué/ACN)