Inicia curso escolar en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre

Camagüey- La Academia de las Artes Vicentina de la Torre, de Camagüey, inició el curso escolar con una matrícula de 238 alumnos en las especialidades de ballet, artes visuales, actuación e instructores de arte en teatro y artes visuales.

Se trata de una institución formadora de artistas que enriquece la docencia y la espiritualidad. La escuela se caracteriza por la calidad de su claustro profesoral y por el apoyo que brindan las instituciones culturales, lo que permite combinar los conocimientos con la práctica.

La Academia de las Artes hace honor a Vicentina de la Torre, pedagoga que puso todo su empeño para que las nuevas generaciones de artistas tuvieran un lugar donde prepararse en defensa de la cultura.