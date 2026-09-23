23 de septiembre de 2026
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Inicia curso escolar en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre

Aymee Amargós Gorrita01 minutos

Camagüey- La Academia de las Artes Vicentina de la Torre, de Camagüey, inició el curso escolar con una matrícula de 238 alumnos en las especialidades de ballet, artes visuales, actuación e instructores de arte en teatro y artes visuales.

Se trata de una institución formadora de artistas que enriquece la docencia y la espiritualidad. La escuela se caracteriza por la calidad de su claustro profesoral y por el apoyo que brindan las instituciones culturales, lo que permite combinar los conocimientos con la práctica.

La Academia de las Artes hace honor a Vicentina de la Torre, pedagoga que puso todo su empeño para que las nuevas generaciones de artistas tuvieran un lugar donde prepararse en defensa de la cultura.

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