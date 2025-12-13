Informáticos camagüeyanos impulsan la transformación digital con innovación y tecnología

Camagüey- La Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en Camagüey celebra su décimo aniversario con resultados que traducen compromiso y trabajo a favor de la innovación para el desarrollo territorial. Hablar de su quehacer desde el año 2015, es significar logros y aprendizajes de una de las organizaciones sociales más activas y colaborativas de la provincia. Desde su creación, asegura su presidente fundador, Reynaldo Alonso Reyes, la UIC Camagüey ha demostrado que la unión, la innovación y el compromiso social son pilares para el desarrollo.

En estos años ha crecido el número de miembros y, sobre todo, ha existido un fortalecimiento de Alianzas Institucionales. Se firmaron acuerdos de cooperación con varias entidades del territorio, destacándose entre ellas los firmados con organizaciones de la sociedad civil, la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz y la Oficina del Historiador de la Ciudad, entre otros.

La superación es pilar de la organización social, han logrado mantener la Certificación del Centro de Capacitación otorgada por el Ministerio de Educación, 3 miembros de la UIC alcanzaron certificaciones de Linux Essentials y han desarrollado de forma sistemática conferencias, espacios de co-working y Networking, jornadas de Desarrollo Local para la Transformación Digital y otras donde se socializa el valor del uso de la Inteligencia Artificial.

Participar en proyectos de Ciencia e Innovación Territorial, de cooperación internacional ha caracterizado a la Unión de Informáticos en la provincia, a partir, sobre todo, de la creación de su propio proyecto de desarrollo local Laboratorio de Innovación Ciudadana Colab.

Sus miembros han participado de forma sistemática en los principales eventos del país como la Convención y Feria de Informática y Congreso Internacional Cibersociedad, América Accesible y Smart City Expo Latam Congres. También, el Foro de Gobernanza de Internet global y el regional, así como otros eventos locales y nacionales de otras organizaciones y universidades, dentro de los que destaca el Simposio Internacional de Gestión y Manejo de Ciudades.

Con dos nodos creados, uno de Inteligencia Artificial y el otro de Ciudades Inteligentes, la Unión de Informáticos es constante en la realización de actividades que tributen a las políticas para la transformación digital, como vía para consolidar la informatización de la sociedad cubana.