Inauguran nuevo Servicio de Estomatología en Albaisa

Camagüey- Este viernes se inauguró un servicio de estomatología en el Consejo Popular Albaisa para brindarle una sonrisa más saludable a una población que reside a casi 8 kilómetros de los centros asistenciales urbanos de Camagüey.

La nueva clínica representa un gigantesco paso hacia la equidad en el acceso a la salud. Su corazón late en una silla estomatológica, única pero funcional, que se erige como el equipo más importante de este pequeño consultorio. Desde aquí, se centralizará la atención para siete médicos de familia, abarcando no solo los tres de Albaisa, sino también los de las comunidades aledañas de Charles Morell, Arroyón, Las Cuabas y el Aeropuerto.

La idea de plantar este servicio en la comunidad nació de la convicción del doctor Edisbel Pedroso González, quien estará a cargo de la consulta.

El impacto de esta pequeña clínica será monumental. En la zona existe una población amplia y varias escuelas, cientos de niños en edad de crecimiento y desarrollo podrán, por fin, recibir atención estomatológica de rutina sin tener que recorrer largos tramos. Esto permitirá implementar programas de prevención, educación sobre higiene bucal y tratamientos tempranos, sembrando la semilla de una generación con mejores hábitos de salud.

La elección de la fecha de inauguración no fue casual. El tres de octubre, día en que se conmemora la Odontología Latinoamericana, instituido en 1925 en Argentina, sirvió como marco para llevar la salud bucal a estos rincones de la provincia.