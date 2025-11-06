Inauguran Casita Infantil para los trabajadores del Comercio en Camagüey

Camagüey- El sector del comercio en Camagüey ya tiene su primera «casita infantil», un centro destinado al apoyo de los trabajadores de esta área . La instalación, ubicada en la céntrica calle Luaces, abre sus puertas tras casi dos años de intensas labores de reparación y acondicionamiento.

Con una capacidad para treinta niños de entre uno y cuatro años de vida, la casita ofrece un entorno confortable y seguro. Sus instalaciones cuentan con tres salones, áreas de baño, una cocina y un patio de juegos, diseñados para el bienestar y desarrollo de los más pequeños.

Al frente de la atención y educación de los infantes se encuentra un equipo compuesto por tres educadoras, tres auxiliares pedagógicas, personal de servicio y médico.

Isabel Carralero Carralero, directora de la Casita Infantil, explicó que en estas instalaciones se siguen las mismas metodologías que los círculos infantiles.

Contamos con un equipo muy comprometido y preparado para trabajar con nuestros niños, los cuales se encuentran entre el primero y cuarto año de vida, agregó Carralero Carralero.

La rehabilitación de este inmueble, enclavado en el corazón del centro histórico de Camagüey —y cuya construcción data del siglo XIX—, representó un reto adicional.

El proyecto de diseño y ejecución fue impulsado por la Empresa de Gestión de Inmuebles, con el apoyo de una miPyme de construcción y el asesoramiento especializado de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Gracias a este esfuerzo conjunto junto a otros organismos, se logró la recuperación casi total de un espacio con más de 200 años de antigüedad.

Según Andrés Mendoza Lorenzo, director de la Empresa Provincial de Gestión de Inmuebles, el local de la céntrica calle Luaces fue remodelado, renovándose por completo su cubierta y sus redes de fontanería y saneamiento.

Hoy, sus renovadas salas no solo resuenan con risas y juegos, sino que también se han convertido en un escenario para los procesos educativos de la primera infancia.

Bautizada como «Comerciantes del Futuro», esta casita es la séptima de su tipo inaugurada por el sector del comercio a nivel nacional. Estos espacios se convierten en una solución para las familias trabajadoras, que pueden desempeñar sus labores con tranquilidad, mientras sus hijos están en un lugar seguro donde reciben cuidado y educación. Una iniciativa que, sin duda, es recibida con agradecimiento por la comunidad.