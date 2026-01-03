Recordarán camagüeyanos entrada triunfante de la Caravana de la Libertad

Camagüey- La entrada triunfante de la Caravana de la Libertad a la Ciudad de los Tinajones, protagonizada por el glorioso Ejército Rebelde, se recordará este 4 de enero en el aniversario 67 del histórico acontecimiento.

Ese día de 1959, en la ahora Plaza de La Libertad, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó a los agramontinos la seguridad de que “nuestra Patria ha entrado en una etapa nueva completamente y los revolucionarios están embriagados de entusiasmo y tienen fe en el porvenir”.

El máximo líder de la Revolución cubana añadió que “un pueblo que ha sufrido tanto merece ser libre, un pueblo así merece un destino mejor”.

Ante la compleja situación económica acrecentada por el recrudecimiento del bloqueo, en el pueblo camagüeyano, como el de toda Cuba, no cabrá el más mínimo derrotismo.

El venidero 4 de enero los agramontinos serán testigos, una vez más, de la entrada de la Caravana de la Victoria, protagonizada en este 2026 por las nuevas generaciones y una representación de combatientes de la gloriosa epopeya.

Se recordará que 67 años atrás la ciudad de Camagüey vivía uno de los acontecimientos más trascendentales de su historia. La mañana del domingo 4 de enero de 1959, alrededor de las 10:00 a.m., Fidel arribaba al frente de la Caravana de la Libertad.

Ese hermoso día integrantes del Ejército Rebelde recorrieran las principales calles de la urbe principeña, entre ellas Carretera Central, Avellaneda, República, General Gómez y la Avenida de la Caridad.

El entusiasta pueblo saludaba a Fidel a su paso por la Ciudad de los Tinajones, mientras esa misma noche pudo escucharlo por primera vez en la actual Plaza de la Libertad. (Texto y foto: Lázaro David Najarro Pujol/Radio Camagüey)