Conmemoran historiadores agramontinos aniversario 130 de la Asamblea de Jimaguayú

Camagüey- Con una conferencia magistral del investigador Ángel Avelino Fernández Espert, Premio Provincial de Historia, comenzó, este miércoles, la jornada conmemorativa por el 130 aniversario de la Asamblea Constituyente de Jimaguayú.

Asimismo, el doctor en ciencias Fernando Miguel Manso Alonso, Presidente de la Unihc en Camagüey, tuvo a su cargo la presentación del libro “Memorias de la Nación Cubana tomo I”, una compilación de los autores Eduardo Torres Cuevas y Yoel Cordoví Nuñez.

Para la ocasión, además, la filial agramontina de la Unión de Historiadores de Cuba organizó de manera conjunta con el Centro Provincial del libro, la venta de textos de corte histórico.

A 130 años de la Asamblea Constituyente de Jimaguayú, la carta magna de la República de Cuba en Armas, investigadores camagüeyanos revisitaron este pasaje de nuestra historia que significó un esfuerzo conjunto para liberarse del colonialismo español.

